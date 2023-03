Pyrénées-Orientales : un homme originaire de Saleilles porté disparu, une battue en cours à Saint-Marsal

Ils sont plus d'une quarantaine à participer à la battue en cours cet après-midi entre Saint-Marsal et Prunet-et-Belpuig, dernière commune où le signal du téléphone d'Yvan Pellizzer a été repéré. Cet homme de 45 ans est porté disparu depuis jeudi soir. La gendarmerie a ouvert une enquête pour disparition inquiétante, aussi ce matin un hélicoptère a survolé la zone sans succès. Cet après-midi une équipe de sept gendarmes à moto parcourent les chemins de terre de la zone.

"Il souffre d'une grosse dépression"

C'est sa compagne Céline qui a signalé sa disparition dès jeudi soir ne le voyant pas revenir. Yvan Pellizzer est parti de chez lui à vélo dans la matinée de jeudi, à midi il prévient sa compagne qu'il fait une pause vers la déchetterie de Canet-en-Roussillon avant de reprendre sa route, sans préciser sa direction. Puis plus de nouvelles. Alertée la gendarmerie ouvre un enquête pour disparition inquiétante et effectue un relevé de bornage du téléphone du père de famille : premier signal à 19h58 à Cabestany, puis un second à 20h40 sur la zone de Saint-Marsal et depuis le portable ne bouge plus. "Pour faire ce trajet à cette vitesse il n'y a qu'une voiture et encore en roulant vite" commente la compagne d'Yvan.

Mobilisée depuis la disparition de son partenaire elle se dit inquiète car il souffrait "d'une grosse dépression liée à son travail ". Cet inspecteur en électricité était en arrêt-maladie depuis novembre 2022 pour dépression et tenait des propos suicidaires en début de semaine rapporte sa compagne.

Toute personne qui aurait aperçu Yvan Pellizzer depuis jeudi soir est priée de contacter la gendarmerie de Cabestany au 04 68 29 35 20.

Yavn Pellizzer mesure 1m79 , il a les cheveux bruns, dégarnis et les yeux gris-vert. En partant il portait un pantalon type survêtement noir Adidas avec des bandes roses sur le côté et un sac à dos noir avec blason Fustal Saint Nazaire Jaune.