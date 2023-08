DIRECT - Un violent incendie en cours près d'Argelès-sur-Mer

Sur les plages ou au cœur d'Argelès et même jusqu'à Collioure, l'énorme panache de fumée est visible depuis 17 heures. Un incendie s'est déclaré sur la commune de Saint-André, chemin de la Carrerasse. D'importants moyens ont immédiatement été déployés : plus de 150 pompiers sont sur place,** trois hélicoptères et un avion Dash sont mobilisés pour lutter contre les flammes. D'importants moyens mis en place immédiatement, car l'incendie s'est déclaré en zone péri-urbaine et des habitations ont vite été menacées.

ⓘ Publicité

Certains témoins ont pu entendre des explosions. L'incendie progresse en fait sur une zone à végétation basse, mais avec aussi des jardins isolés et des cabanons. Ce sont des bouteilles de gaz qui ont explosé.

Vers 18h30, l'incendie a franchi la route, la D914. La D914, la route est coupée entre Valmy et Elne. Des maisons sont évacuées et plusieurs campings également