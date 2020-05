Pyrénées-Orientales : un motard contrôlé à 226km/h au lieu de 80

Depuis le début du confinement, les gendarmes n'ont eu de cesse d'appeler à la vigilance et de ne pas confondre les routes départementales avec des circuits automobiles. Les grands excès de vitesse sont plus nombreux que d'habitude.

Ainsi, dans l'après-midi du 1er mai, quatre grands excès de vitesse ont été constatés dans le département. La prime a ce motard totalement inconscient entre Le Boulou et Argelès-sur-mer. Sur cette route limitée à 80km/h, il a été pris à 226 km/h, soit 146 km/h au-dessus !

Les motocyclistes de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR), engagés en permanence dans le contrôle des flux, ont relevé 3 autres grands excès de vitesse ce jour-là.

Les trois conducteurs ont été contrôlés à 186 km/h au lieu de 110 sur la RD 914 entre Perpignan et Argelès, 172 km/h au lieu des 110 RN 116 entre Perpignan et Prades et 139 km/h au lieu de 80 km sur la RD 900 entre Le Boulou et Perpignan.

Les auteurs de ces infractions ont fait l’objet d’une rétention immédiate de leur permis de conduire. Une mise en fourrière administrative a visé également chacun des véhicules.