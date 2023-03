Pyrénées : un homme jugé pour avoir posé des appâts pour attirer les ours et les filmer

On ne peut pas faire n'importe quoi pour photographier ou filmer un ours. C'est réglementé. C'est le sujet de l'audience qui doit se tenir ce vendredi au tribunal de police à Pau. Un homme doit être jugé pour avoir posé des appareils photos et caméras dans le parc national des Pyrénées en 2021, entre avril et juillet. Il a attiré les ours en installant des appâts. Sauf que pour faire tout cela, il devait avoir des autorisations.

Des pommes et du goudron pour attirer les ours

Ce sont des agents du parc national qui ont découvert à Urdos et Laruns plusieurs appareils photos et des caméras, au moins cinq. Ils ont rapidement constaté que ce n'était pas le matériel des techniciens du parc. L'homme qui les avait posés a reconnu les faits. Un des enjeux de ce dossier réside dans la nécessité d'avoir des autorisations.

Dans ce cas, cet homme passionné des ours n'avait pas les autorisations des propriétaires des parcelles (privés ou les maires des communes). Il n'était pas habilité à installer ces appareils. Il faut que la démarche réponde à un protocole, à un intérêt scientifique précis.

Dangereux

En plus de cela, pour avoir des images, des vidéos de Sorita et de ses oursons, l'homme avait accroché des pommes et du goudron pour les attirer. Le parquet estime que c'était dangereux parce que situé à proximité des sentiers fréquentés par des randonneurs et cela perturbait la tranquillité des ours, ça les déviait de leurs parcours habituels.