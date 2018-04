Laruns, France

Un randonneur a fait une chute mortelle au Pic du midi d'Ossau samedi. La victime, un homme d'une soixantaine d'années, d'origine espagnole, vivait sur la côte basque, à Hendaye. Le randonneur, habitué du secteur, n'était pas parti seul, mais à deux, pour faire le tour du pic du midi d'Ossau sur plusieurs jours. C'est d'ailleurs son compagnon qui a donné l'alerte ce samedi soir, vers 20h.

Les conditions météo s'étaient nettement dégradées dans la soirée

Les conditions météo étaient très difficiles pour lancer une opération de secours. L'hélicoptère Dragon 64 a bien tenté de décoller, mais impossible de continuer à cause de la pluie et de l'orage, de la neige aussi, dans ce secteur au dessus du lac de Bious-Artigues, à 1 800 m d'altitude. Le PGHM d'Oloron a donc dépêché une équipe à pied, cinq sauveteurs et des chiens.

Sur les indications de l'homme qui a donné l'alerte, ils ont retrouvé assez rapidement, dès 23h, le corps de ce randonneur, qui a fait une chute d'une centaine de mètres, au fond d'un canyon.

Les deux hommes étaient équipés pour le tour de l'Ossau, avec des raquettes dans ces zones encore enneigées, et des sacs à dos conséquents. Ils avaient dormi la veille au refuge de Pombie, et ils se sont perdus en fin de journée, au moment de redescendre, dans le brouillard et sous la pluie.