Une cagnotte pour aider à retrouver un parapentiste disparu depuis plusieurs jours dans les Pyrénées

Le parapentiste disparu depuis cinq jours toujours introuvable. Didier, 57 ans, a décollé de Val-Louron vers midi le jeudi 6 août, avant d'être aperçu pour la dernière fois environ deux heures plus tard, au sud du pic Schrader. Depuis, plus aucune trace, plus aucun contact. Ses amis les membres du club "Les Piafs Migrateurs" se mobilisent pour le retrouver.

à lire aussi Un parapentiste porté disparu dans les Pyrénées

Une cagnotte pour survoler la zone de recherches

Depuis lundi, via les réseaux sociaux, ses amis demandent aux parapentistes expérimentés et connaissant la zone d'envoyer leurs itinéraires et les "idées" qui pourraient permettre de réduire la zone de recherche qui s'étend de Saint-Lary à Bagnères-de-Luchon côté français, et de Bielsa au pic d'Aneto côté espagnol.

Le message notamment partagé sur la page Facebook "Parapentistes France Convivialité" - © Capture d'écran Facebook

La famille et les amis de ce parapentiste très expérimenté ont également lancé une cagnotte en ligne afin de financer le survol de la zone de recherches grâce à des vols privés. Le PGHM des Hautes-Pyrénées ne disposant que d'un seul appareil, l'idée est de pouvoir accélérer les recherches tout en couvrant plus de surface. Ce genre de vol est extrêmement onéreux : 26 euros hors taxe la minute. Ce mardi la cagnotte affichait déjà plus de 8000 euros à la mi-journée.