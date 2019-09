Dans les Vosges, de "faux gendarmes mais de vrais voleurs"

Vosges, France

"Faux gendarmes , mais vrais voleurs" alertent sur les réseaux sociaux les gendarmes vosgiens. Ils révèlent qu'un habitant de Vittel a été victime ce mardi 24 septembre d'un vol par ruse à son domicile. En début d'après-midi, une personne se présentant de la Compagnie des eaux entre chez lui "au prétexte de vérifications", puis il quitte la maison "sans commettre de méfaits". Quelques minutes plus tard, deux hommes se présentant comme des gendarmes arrivent à leur tour et annoncent au Vittellois qu'il a été victime d'un ... faux agent des eaux ! Ils doivent alors vérifier le domicile. L'homme les laisse fouiller et les faux gendarmes repartent avec de l'argent "les économies de la victime".

Les gendarmes aujourd'hui mettent en garde contre ce genre de vols. Au moindre doute, ils conseillent d'avoir "un seul réflexe le 17 ou le 112 ! , éviter de faire entrer chez soi une personne inconnue, si c'est le cas, ne jamais laisser cette personne sans surveillance, et ne pas révéler l'emplacement des objets de valeur".