Incendie suspect dans un immeuble du quartier de Bourtzwiller à Mulhouse : 29 personnes évacuées

Mulhouse, France

Les pompiers sont intervenus hier soir pour éteindre un incendie dans un petit immeuble de cinq étages dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse . Le feu a pris dans une cave et il a entrainé d’importants dégagements de fumée . Au total 29 personnes ont dû être évacuées dont 9 par la grande échelle. Un sinistre qui apparait suspect. Le feu a pris à deux reprises dans une des caves de l'immeuble. Les pompiers de Mulhouse sont intervenus une première fois dimanche vers 21h. Une heure plus tard, ils étaient appelés à nouveau pour un second sinistre au même endroit, mais cette fois le feu avait embrasé totalement le sous-sol et les fumées étaient importantes.

Le feu a pris a deux reprises dans une des caves de ce petit immeuble du quartier de Bourtzwiller. © Radio France - Patrick Genthon

A priori il n'y a pas de blessé, mais tous les occupants de l’immeuble ont été contrôlés par le medecin des pompiers sur place pour voir si ils n’avaient pas inhalé de monoxyde de carbone. Il faudra sans doute plusieurs jours pour remettre ce petit immeuble collectif en état d’accueillir à nouveau ses occupants. Les habitants ont été relogés par les services de la mairie de Mulhouse. Les policiers du commissariat de Mulhouse sont chargés de l’enquête.