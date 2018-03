Handball : le HBC Nantes devra rejouer dix minutes de son match gagné contre Nîmes

Par Antoine Denéchère, France Bleu Loire Océan

Décision rare mais pas inédite : la fédération française de handball décide de faire rejouer dix minutes de match entre le HBC Nantes et Nîmes. Le club gardois avait posé une réclamation, suite au quart de finale de la Coupe de France remporté par le H 27/26 le 10 mars, et obtient gain de cause.