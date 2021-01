Le procès de l'enlèvement de Jacqueline Veyrac débute enfin aux assises des Alpes-Maritimes

Ce qui s'est passé est digne d'un polar comme seule la côte d'azur peut en produire. Au générique de cet enlèvement de la discrète et richissime veuve Veyrac, des personnages haut en couleur. Il y a deux handicapés hébergés en centre de rééducation à Vallauris qui organisent ce rapt et recrutent une équipe entre deux séances de kiné. Il y a un ancien des forces spéciales britanniques devenus clochard niçois, un ancien paparazzi et un italien, soupçonné d'avoir commandité l'enlèvement; lui même en conflit avec la familles depuis plusieurs années. A cela vous rajoutez une fourgonnette dans laquelle la femme de 76 ans sera jetée, ligotée et enfermée pendant 48 heures. Un véhicule qui ne cesse de se déplacer dans Nice en attendant que le fils paye la rançon, dont le montant précis envoyée par SMS n'arrivera jamais en raison d'un bug technique.

Un enfer pendant 48 heures.

Jacqueline Veyrac, femme de caractère, vit un enfer dans le coffre de l'utilitaire. Elle est ligoté avec des serflex mais tente tout de même plusieurs fois d'alerter la rue en cognant avec ses pieds contre la carrosserie du véhicule. Les premières tentatives n'aboutissent qu'à un resserrement des liens et à plus de maltraitance. Mais au bout de deux jours, à la faveur d'une énième bourde, elle réussira son coup et mettra fin à son cauchemar. Le deuxième car la même équipe avait déjà tenté de l'enlever 3 ans auparavant.