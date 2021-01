Le réveillon de la Saint-Sylvestre s'est bien passé selon la préfecture des Alpes-Maritimes

La nuit de la Saint-Sylvestre, placée sous le signe de la crise sanitaire, a été relativement calme selon la préfecture des Alpes-Maritimes. Couvre-feu bien respecté et des violences urbaines maîtrisées dans le temps et géographiquement.

De l'avis de la préfecture qui ne communique plus de chiffres sur les traditionnelles violences urbaines de la nuit de la Saint-Sylvestre; question de ne pas organiser de compétitions entre les villes, le réveillon s'est bien passé. Quelques affrontements sont à déplorer sur Nice et particulièrement dans le quartier de l'Ariane. Là, les forces de l'ordre ont eu à faire à de petits groupes de jeunes. Quelques gaz lacrymogènes ont été tirés en réponse à des caillassage et tirs de mortier et une petite vingtaine d'interpellations ont eu lieu suite à une dizaine de feux de poubelle et feux de voitures.

Interventions des gendarmes pour des violences intra-familiales.

Sur la zone gendarmerie, les interventions pour des violences intra-familiales ont été nombreuses. Il faut dire qu'en fin de soirée, l'alcool aidant, les esprits s'échauffent et les gendarmes dans le moyen et haut pays ont du intervenir. Exemple à la Gaude avec un homme, retranché chez lui, armé d'un fusil à pompe qui vers 23 heures à menacé sa femme et les voisins. Ces derniers ont été évacués et les gendarmes ont entamé des négociations pour apaiser la situation. Elles ont abouti à l'interpellation du forcené à 8 heures le matin. Il est depuis en garde à vue.

Couvre-feu respecté

Enfin en ce qui concerne les contrôles autour du covid. 2.500 ont été effectués. 400 infractions relevées pour non port du masque ou violation du couvre-feu. Les gendarmes ont même bloqué une rave-party qui devait se tenir du côté de Théoule-sur-Mer. Les organisateurs de la soirée, mur de son dans le coffre, ont fait demi-tour mais auraient tout de même pu tenir leur fête clandestine quelque part dans le Var prés de Tanneron.