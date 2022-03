Qu'est-ce que ce gros "boom" entendu ce jeudi matin en Ille-et-Vilaine ?

C'est vers 8h50 ce jeudi matin qu'un bruit sourd, comme un gros "boom", a été entendu par plusieurs habitants en Ille-et-Vilaine. "Grosse explosion vers 8h50 entendu près de Rennes ( Ille-et-Vilaine ), ça a bien tremblé! Quelqu’un sait ce que c’était ? A priori entendu jusqu’en Normandie", indique par exemple un internaute sur les réseaux sociaux.

"J'ai entendu comme une grosse détonation. J'ai essayé de comprendre d'où ça venait et j'ai vu plein d'oiseaux dans le ciel, plus que d'habitude. Je suis très portée sur la Russie en ce moment, donc je me suis inquiétée", ajoute Juliette, à Louvigné-de-Bais. D'autres personnes ont également entendu le bruit depuis la Manche ou la Mayenne.

Les pompiers confirment avoir reçu plusieurs appels, après cette détonation, mais aucune intervention n'a été déclenchée. Après vérification sur le site Renass, le site national d'information sur la sismicité de la France, il n'y a pas eu d'activité sismique particulière. D'autres internautes évoquent la possibilité d'un avion ayant franchi le mur du son, à proximité.

Plus d'informations à venir...