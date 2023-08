Qu'est qu'un Internat socio-éducatif spécialisé, la structure par laquelle est passé le violeur présumé

Depuis la révélation des faits d'une violence inouïe intervenus vendredi 4 août à Cherbourg, beaucoup se posent la question des réponses pénales et du suivi dont à bénéficié l'auteur présumé du viol, un jeune homme de seulement 18 ans, condamné à plusieurs reprises pour des violences et des atteintes aux biens.

Innocent pour l'instant des faits les plus graves

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui s'étonnent qu'il n'ait pas été en prison "avec son casier judiciaire". Le parquet de Coutances a apporté un début de réponse en indiquant lundi soir que les faits de violences sexuelles qui lui sont imputés, notamment contre sa propre soeur n'ont pas débouché pour l'heure sur une condamnation. Le premier fait, une procédure de viol sur mineur en 2019 a été classé sans suite, l'infraction n'ayant pas pu être suffisamment caractérisée. Les seconds faits, une agression contre sa soeur sont toujours à l'instruction et en l'attente d'un éventuel procès dans ce dossier, le jeune homme est innocent.

Un suivi dans un établissement adapté

Dans ces circonstances, étant donné l'âge du jeune homme au moment des autres faits, moins graves, pour lesquels il a été condamné, il n'y avait pas de raison du point de vue de la loi pour qu'il se trouve en prison. Pour autant, on sait que cet adolescent est passé il y a quelques années par un ISEMA, un Internat Socio-Educatif Médicalisé pour Adolescents (ISEMA). Il en existe plusieurs en France dont un seul dans la Manche à Saint-Michel-de-Montjoie, une commune d'environ 300 habitants au sud de Villedieu-les-Poêles.

Cette structure a ouvert ses portes en 2012. A l'époque, c'était le 2e centre de ce genre à ouvrir en France pour répondre à la justice des mineurs et le jour de l'inauguration les élus de la communauté de communes de Saint-Pois, qui loue le bâtiment, avaient tenu à rappeler que la structure n'a rien à voir avec les centres fermés qui rencontrent souvent l'hostilité des habitants.

Le fonctionnement d'un ISEMA

A Saint-Michel-de-Montjoie l'Internat Socio-Educatif Médicalisé pour Adolescents est ce que l'on appelle un milieu ouvert où les jeunes peuvent sortir. Il accueille depuis plus de 10 ans des jeunes qui ont des difficultés psychologiques, voire psychiatriques, des troubles du caractère et du comportement comme des psychoses schizophréniques ou maniaco-dépressives. Douze filles et garçons principalement originaires de la Manche y résident, âgés de 12 à 16 ans. Ils sont sous protection des services de l'enfance et leur présence n'est pas forcément liée à une condamnation.

L'ISEMA, c'est l'alternative aux placements classiques quand ces derniers ont échoué. L’objectif étant de préparer les adolescents à retourner sereinement dans leur famille et à l'école. Sur place à Saint-Michel-de-Montjoie depuis 2012 une trentaine de soignants les prend en charge. Chaque jeune bénéficie de soins et de cours scolaires et est encadré par plus de deux personnes. Les séjours durent au plus six mois et sont renouvelables une fois. Autre particularité : les familles des jeunes sont elles aussi suivies par un personnel spécialisé. Un appartement est même mis à disposition pour qu'ils se retrouvent.

Le cas de du jeune homme impliqué aujourd'hui dans le "viol de Cherbourg" est malheureusement là pour nous rappeler que tous ces efforts restent parfois vains pour aider les adolescents dans des situations compliquées à se construire.