Châteauroux, Villedieu et Buzançais ont accueilli un hôte de marque ce jeudi 3 février au matin. Eric Lombard, le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations est venu voir les projets réalisés et à venir dans les communes. Explications.

Il est venu voir ce qui avait été fait et ce qu'il reste à faire. Eric Lombard, le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations s'est rendu dans l'Indre ce jeudi 3 février. Il a visité Châteauroux, Villedieu et Buzançais durant la matinée. L'organisme qu'il représente peut en effet financer une partie des projets à venir pour dynamiser les communes, le tout avec notre argent : explications.

Qu'est venu faire le Directeur de la Caisse des Dépôts à Châteauroux, Villedieu et Buzançais ?

Un gestionnaire de VOTRE épargne

La Caisse des Dépôts et Consignations c'est un peu LA banque dédiée à l'aménagement du territoire, elle est surtout la gestionnaire de notre épargne. "On gère l'épargne des français, notamment l'épargne du livret A" explique Eric Lombard, qui détaille "notre mandat, c'est d'être la banque de tous les français et d'utiliser cette épargne pour aménager les territoires". Il est donc venu voir à la fois les travaux auxquels la Caisse des Dépôts a pris part, mais aussi prendre le pouls des travaux à venir.

S'inspirer des travaux réalisés

Il s'est ainsi rendu à Buzançais, la ville a été lauréate en 2014 d'un label "opération revitalisation de centre-bourg". "On a un peu servi de modèle aux opérations petites villes de demain dont la Caisse des Dépôts est partenaire via sa Banque des territoires" explique le maire, Régis Blanchet, qui décrit "il est venu voir ce que l'on a réussi à faire à Buzançais". Eric Lombard confirme, il a visité 219 communes depuis le début de son mandat en 2018, celui lui sert a piocher les bonnes idées et répendre les bonnes pratiques en matière d'aménagement. Le maire de Buzançais, lui, compte aussi sur son soutien pour la suite des travaux de sa commune, et il n'est pas le seul.

Pour en inspirer et en financer de nouveaux

Justement, dans les petites villes de demain il y a Villedieu. Le maire Xavier Elbaz a présenté le grand projet de son mandat, la création d'une nouvelle école et avec elle le développement d'un ensemble plus vaste comprenant notamment un réfectoire ou encore une salle des fêtes. Il espère un coup de pouce. Pour lui la vraie différence apportée par la Caisse des Dépôts, outre le fait de fournir des prêts intéressants et taillés spécialement pour l'aménagement des communes, c'est aussi le financement de certaines étapes des travaux : "c'est également la prise en charge financière jusqu'à 100% d'aides et de services. Par exemple, cela peut être la prise en charge des études préalables à tout projet d'investissements lourds."

Continuer l'aménagement de la place Napoléon de Châteauroux

À Châteauroux, Eric Lombard a visité la friche industrielle Balsan, mais aussi le cœur de ville. Gilles Avérous a ainsi présenté une partie des projets réalisés mais aussi quelques idées et projets à venir. Il a ainsi expliqué vouloir poursuivre l'aménagement de la Place Napoléon. Il souhaite que la mairie rachète les bâtiments en rez-de-chaussée où se trouve notamment une enseigne de Burger. L'ensemble sera reconstruit, pour l'heure la piste envisagée est soit de reconstruire en immeuble d'habitations et commerce, soit d'y installer une nouvelle halle toute neuve : _"ce sera décidé d'ici l'été"_a précisé le maire.

L'année dernière, la Caisse des Dépôts et Consignations a accordé 12 milliards d'euros de nouveaux crédits aux territoires.