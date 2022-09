L’entreprise de livraison girondine Tam Tam était mercredi devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Après un redressement judiciaire et une cessation de paiement, les salariés s’attendaient à la liquidation judiciaire. Le tribunal a finalement décidé de donner son jugement en septembre.

« Qu’on liquide et qu’on passe à autre chose » les salariés de Tam Tam épuisés par les recours judiciaires

Au siège de l’entreprise à Yvrac, mercredi 31 août, à quelques heures de l’audience au tribunal de commerce de Bordeaux, les employés de l’entreprise de livraison ne se font pas d’illusions. L’un d’entre eux ne souhaite même pas rechargé de 5€ son badge pour la machine à café : "je ne sais pas où je serai demain".

Entreprise familiale créée en 1986, Tam Tam a été racheté par le groupe de livraison Labatut en 2019. Un rachat qui n’est jamais vraiment passé. Au siège les employés évoquent une communication 0 et une mauvaise gestion. "Ils sont spécialisés dans l’affrètement, nous dans la livraison de messagerie, mais ils nous ont jamais écouté".

Depuis le redressement judiciaire en avril et la cessation de paiement quelques temps après, les employés sont las et n’attendent plus que la liquidation judiciaire pour pouvoir passer à autre chose, car aucun repreneur n'a été trouvé. "Trois ans qu’on dégringole, mais ces derniers mois c’était encore pire, il y avait énormément de tensions. "

Il faudra cependant être patient car le tribunal de commerce a finalement reporté son jugement au 21 septembre.