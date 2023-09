Quadruple assassinat à Perpignan et au Boulou : une première audience pour Thierry Cahuzac

C'est une audience dont les familles de victimes se seraient bien passé. Thierry Cahuzac, 53 ans, doit être jugé devant les assises des Pyrénées-Orientales en décembre prochain pour l'assassinat de ses propres parents et des ses beaux-parents à Perpignan et au Boulou en août 2020. Le procès n'ayant pas pu être programmé dans les délais impartis, la détention provisoire de l'accusé doit théoriquement s'achever le 11 octobre prochain. Le parquet de Perpignan a donc saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier pour réclamer une prolongation de cette détention. Une demande qui était donc débattue ce mardi au cours d'une audience où Thierry Cahuzac a fait sa première apparition publique depuis les faits.

Détendu, voire même parfois rigolard dans son gros manteau jaune et noir, le quinquagénaire n'a pas spécialement réagit lors du terrible rappel des faits ni lorsque la présidente a évoqué les différentes expertises psychiatriques (paranoïa, dangerosité, absence de remords...), préférant -sans succès- tenter de rentrer en contact par gestes avec son fils, présent dans la salle aux côtés de sa mère. "Je ne le considère plus comme mon père, explique Rémi Cahuzac, aucune personne saine d'esprit ne peut décider de le remettre en liberté".

D'ailleurs, ni Thierry Cahuzac ni son avocate n'ont réclamé de libération au cours de l'audience. Me Lebeaux préférant s'en remettre à l'appréciation de la cour. L'accusé, lui, attendait visiblement surtout de lire une longue lettre pour dénoncer une soi-disant "justice inéquitable". Une intervention embrouillée et très vite stoppée par la présidente. Frustré et en colère, Thierry Cahuzac a finalement quitté son box la tête basse, pour rejoindre sa cellule à la prison de Rodez.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier rendra sa décision sur la prolongation de détention provisoire de Thierry Cahuzac le 19 septembre.