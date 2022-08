Quadruple assassinat dans les Pyrénées-Orientales : Thierry Cahuzac apte à être jugé

Deux ans après le quadruple assassinat à Perpignan et au Boulou, une troisième expertise médicale estime Thierry Cahuzac apte à être jugé devant une cour d'assises pour avoir tué ses parents et ses beaux-parents en août 2020.

Pour son ex-épouse, c'est déjà une victoire. Depuis deux ans, Dominique Bertran vit dans la peur de voir son ex-mari sortir de prison. "J'attends chaque fois avec impatience le renouvellement de sa détention provisoire." En août 2020, ses parents ainsi que les parents de Thierry Cahuzac sont tués. Ce dernier, ancien agent technique au conseil départemental, reconnaît immédiatement les faits, expliquant qu'il avait prévu de les tuer.

Aujourd'hui âgé de 52 ans, Thierry Cahuzac a subi une troisième expertise médicale. La première avait conclu à une altération du discernement (il était considéré partiellement responsable de ce passage à l'acte, donc jugeable). La deuxième expertise, au contraire, démontrait une abolition totale du discernement ; selon le rapport, les troubles de Thierry Cahuzac ne lui permettaient pas d'être jugé devant un tribunal. Mais une contre-expertise demandée par les parties civiles révèle désormais, comme la première, une simple altération du discernement, ouvrant la voie à un procès devant une cour d'assises.

Narcissisme, psychorigidité et délires paranoïaques

Selon Me Philippe Capcie, avocat de l'ex-épouse de Thierry Cahuzac et de ses enfants, l'expertise démontre "des troubles de la personnalité d'ordre narcissique, liés à une psychorigidité, le tout associé à une maladie mentale, le délire paranoïaque". Thierry Cahuzac est donc considéré par cette expertise comme partiellement responsable de ses actes.

"Thierry Cahuzac devra expliquer rationnellement les mobiles de ce quadruple assassinat." - Me Philippe Capcie, avocat des parties civiles Copier

Pour Dominique Bertran, qui a perdu ses parents, et pour sa fille Laura Cahuzac, qui a donc perdu ses quatre grands-parents, la dernière expertise est accueillie avec soulagement.

"C'est quelqu'un de dangereux et d'instable, explique Laura. Pour notre sécurité, on ne pouvait pas accepter qu'il n'y ait pas de procès. C'est très important pour nous, pour pouvoir se reconstruire. Nous voulons faire reconnaître devant la justice tout le mal qu'il nous a fait et qu'il a fait à mes grands-parents."

"Mon père va pouvoir être jugé et puni." - Laura Cahuzac Copier

"On a pris perpétuité. On n'a plus de vie. Donc on attend ce procès."

Dominique Bertran, ex-épouse de Thierry Cahuzac

Selon sa fille et son ex-épouse, les troubles de Thierry Cahuzac ne datent pas d'hier. "Il y a eu beaucoup d'antécédents jusqu'au drame de 2020, se souvient Dominique Bertran. Comme lorsqu'il a tenté de me tuer en 2011. Mais à l'époque, il n'y a pas eu de suite et il n'a jamais accepté de se faire soigner."

France Bleu Roussillon a rencontré Dominique Bertran et Laura Cahuzac après le résultat de la troisième expertise médicale. Copier

Thierry Cahuzac, lui, ne s'estime pas malade. Par la voix de ses avocats, il décrit une conception de la justice bien différente. "Il légitime son acte, affirme Me Anaïs Lebeaux. Pour lui, justice a été faite et il a fini sa mission sur terre. Ça lui importe peu de savoir que des hommes vont le juger. Mais cette réalité est bien évidemment inaudible pour le commun des mortels."

La date du procès n'est pas encore connue.