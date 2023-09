Quadruple assassinat : la détention provisoire de Thierry Cahuzac exceptionnellement prolongée

Thierry Cahuzac dormira en prison jusqu'à son procès. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Montpellier a en effet décidé de prolonger sa détention provisoire de six mois, une semaine après une audience durant laquelle la famille et l'accusé ont été confrontés pour la première fois. Pour justifier cette décision, les juges de Montpellier évoquent diverses circonstances exceptionnelles : l'embouteillage des affaires devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, l'instauration de la récente cour criminelle qui a perturbé la prévision des audiences, mais aussi les travaux prévus au tribunal de Perpignan, et donc le déménagement de certains services dans d'autres locaux.

Pour la chambre d'instruction, ce sont autant d'arguments qui peuvent expliquer que Thierry Cahuzac n'ait pas pu être jugé dans l'année suivant son placement en détention provisoire, et qu'il faille donc exceptionnellement la prolonger. Elle juge également que le procès se tiendra dans le délai raisonnable imposé par la Cour européenne des droits de l'homme.

Un soulagement pour les parties civiles

Ce qui a aussi pu convaincre les juges, c'est le profil de Thierry Cahuzac. L'homme ne présente pas de garantie personnelle, il est sans domicile, sans travail, sans proches, et surtout, il encourt la perpétuité pour ce quadruple assassinat.

Cet arrêt est un soulagement pour la partie civile. Maitre Philippe Capsié, avocat de l'ex-épouse de l'accusé et des enfants reconnait que l'audience de prolongation a provoqué un certain stress sur le banc de la partie civile. "Le seul avantage c'est que ça nous aura un peu préparé et donné un aperçu de cette confrontation qui nous attend au mois de décembre pour le procès, avec cet accusé dont on peu appréhender le regard, l'attitude et le système de défense."

La défense de son côté n'est pas étonnée par cette décision. Pour l'avocate de Thierry Cahuzac Maitre Anaïs Lebeaux, cette audience ne présentait pas tant d'enjeux et le code de procédure pénale a été appliqué. Elle ajoute " il faut savoir ne pas plaider l'implaidable".

Thierry Cahuzac sera jugé du 4 au 8 décembre prochain devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales.