Quadruple meurtre de Chevaline : le dossier bientôt entre les mains du pôle "cold-case" de Nanterre ?

L'enquête sur le quadruple meurtre, non-élucidé, de Chevaline, en Haute-Savoie en 2012, va-t-elle être reprise par le nouveau pôle de 'Cold case" de Nanterre ? Le parquet d'Annecy confirme en avoir fait la demande. Si l'affaire est "bien traitée ici" rappelle la procureure, ce pôle a plus de moyens.

La tuerie de Chevaline est devenue un "cold case", littéralement, une "affaire froide", comprenez : une affaire non-élucidée. Malgré des années d'enquête, des milliers d'heures d'auditions, des tonnes de documents épluchés et quatre interpellations, elle reste un mystère. Pour tenter de percer ce mystère justement, le parquet d'Annecy a requis le dessaisissement du juge local, en vue de sa transmission au nouveau pôle judiciaire de Nanterre consacré "aux crimes en série et non élucidés".

Si cette affaire est "bien traitée ici" tient à souligner la procureure d'Annecy, Line Bonnet-Mathis, ce pôle de Nanterre a "beaucoup moins d'affaires à traiter" et plus de "moyens humains dédiés" explique-t-elle, confirmant une information du Parisien-Aujourd'hui en France (article payant). La décision ne devrait pas intervenir avant la fin du mois d'août.

Le 5 septembre 2012, trois membres d'une même famille britannique et un cycliste français sont retrouvés mort, froidement abattus par balle, à l'orée d'une forêt, près de Doussard, à l'extrême sud du lac d'Annecy. Saad al-Hilli, Britannique d'origine irakienne de 50 ans, sa femme et sa belle-mère ont été tués de plusieurs balles dans la tête. Sylvain Mollier, un cycliste de la région, probable victime collatérale, gisait mort à côté de leur véhicule. Les deux fillettes du couple Al-Hilli, qui était là en vacances, avaient survécu. La première avait été grièvement blessée, tandis que la seconde, recroquevillée sous les jambes de sa mère, s'en était miraculeusement sortie indemne.