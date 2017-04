Quadruple meurtre de la Drôme : le manque de considération des pouvoirs publics

Après le quadruple meurtre du 26 décembre qui a endeuillé le village de Montvendre, le conseil municipal publie sur internet un courrier envoyé au Ministre de l'Intérieur il y a 3 mois à propos d’éventuels manquements car les élus sont lassés d'attendre une réponse qui ne vient pas.

Après le quadruple meurtre du lendemain de noël à Chabeuil, Montvendre et Orange, pourquoi personne ne prend le temps d'écouter les proches des victimes ni les élus locaux ? Le conseil municipal de Montvendre a publié sur le site internet de la mairie un courrier envoyé au Ministre de l'Intérieur il y a plus de trois mois maintenant. Une lettre qui posait des questions précises, mais une lettre toujours sans réponse. Il y a un vrai sentiment d'incompréhension et d'injustice. Ce sont les mots des élus de Montvendre. Ils demandaient fin janvier au Ministre de l'Intérieur (et au préfet de la Drôme) pourquoi et comment le meurtrier présumé a pu échapper à tout contrôle alors que le pays est en état d'urgence ? Pourquoi, alors qu'il est violent dans le TGV, on ne le place pas en garde à vue? Ce qui lui permet de s’échapper de l’hôpital pour partir commettre ses meurtres. Mais à toutes ces questions, pas un mot de réponse. Pas un signe d'attention de la part des pouvoir publics.

Aucune marque d'attention

Et ça c'est insupportable pour la famille assure leur avocat Me Alain Fort. Et pourtant depuis quatre mois, le président de la République est venu deux fois en Drôme Ardèche. Certains de ses ministres sont également venus dans la Drôme mais personne n'a eu l'envie ou l'idée de rencontrer la famille endeuillée. En revanche la justice avance. Ce sont trois experts nationaux que le juge d'instruction a décidé de nommer dans cette affaire pour effectuer le second examen psychologique du meurtrier présumé. La première expertise faite immédiatement après les faits avait conclu à son irresponsabilité pénale. L’avocat de la famille estime que trop d’éléments n’ont pas été pris en compte lors de cette première expertise. Notamment une déclaration où le jeune homme de 23 ans originaire de l’Oise affirme qu’il a des comportements violents lorsqu'il a consommé des produits stupéfiants. Ce qui pourrait éclairer son parcours sanglant sous un autre jour que celui de la seule maladie psychiatrique.