Quadruple meurtre de Noël 2016 dans la Drôme et le Vaucluse : l'audience des fous pour le meurtrier

L''audience des fous pour l'auteur du quadruple meurtre de Noël 2016 à Chabeuil, Montvendre et Orange. Fissenou Sacko va comparaître devant la chambre de l'instruction de Grenoble lundi 25 Novembre. Les magistrats diront s'ils suivent les 3 expertises psychiatrique et prononcent un non -lieu ou non.