La nouvelle a été annoncée aux familles de victimes ce vendredi. Les experts nommés pour mener une nouvelle expertise psychiatrique de Fissenou Sacko ont conclu également à l'abolition totale de son discernement. Cela signifie que le suspect ne savait pas ce qu'il faisait au moment des meurtres.

Quatre morts au hasard de sa route

Le jeune homme âgé aujourd'hui de 24 ans est soupçonné d'avoir tué quatre personnes au hasard de sa route le 26 décembre 2016. Il est soupçonné d'avoir d'abord tué une octogénaire de Chabeuil, Paulette Guyon à son domicile. Ensuite, il a massacré un couple de retraités Marie-Thérèse et Bernard Philibert dans leur maison de Montvendre. Et enfin, sur un parking à Orange dans le Vaucluse, Fissenou Sacko a frappé avec une pierre une sexagénaire, Renée Chevalier, qui est morte des suites de ses blessures.

Les enfants des victimes espéraient un procès pour comprendre pourquoi cette tuerie et pour "croiser le regard du meurtrier" de leurs parents. Ce sont eux qui avaient demandé la contre-expertise. Avec les conclusions annoncées ce vendredi aux familles, la perspective d'un procès s'éloigne encore un peu plus.

Vers une troisième expertise psychiatrique ?

Pourtant, pas question pour elles de renoncer pour l'instant. Me Alain Fort, l'avocat des enfants du couple Philibert, va examiner de près le rapport.

"Si cette irresponsabilité prend sa source dans une pathologie mentale, on s'inclinera. Mais la famille ne voudrait pas que quelqu'un qui a pris des stupéfiants en sachant que cela déclenche chez lui des crises de violence puisse se retrouver irresponsable. Quelqu'un qui boit et qui a trois grammes d'alcool dans le sang pourrait dire quand je bois je ne sais plus ce que je fais. Il y a quand même un problème." a notamment expliqué l'avocat.

Les proches des victimes peuvent demander une troisième expertise psychiatrique. Décision dans les prochaines semaines.