Quadruple meurtre de Noël 2016 : le tueur ne comparaîtra sans doute jamais devant les Assises

Les conclusions d'un troisième rapport d'experts psychiatres ont été présentées à la famille ce jeudi matin. Fissenou Sacko, qui avait poignardé à mort une habitante de Chabeuil, un couple de Montvendre et une habitante du Vaucluse entre le 25 et le 26 décembre 2016, est considéré comme irresponsable pénalement. En clair, les experts considèrent qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait au moment des faits.

Ces conclusions sont donc les mêmes que celles des deux précédentes expertises ordonnées par la justice. Cela veut dire que le tueur ne sera vraisemblablement jamais jugé devant une Cour d'Assises. Une nouvelle épreuve pour les familles des victimes, qui espéraient un procès.

"Pour moi, le mot justice ne veut plus rien dire", confie Fabienne Chastaing, la fille de Bernard et Marie-Thérèse Philibert, tués à Montvendre. Elle a été reçue ce jeudi matin par la juge d'instruction en charge de l'enquête, qui lui a annoncé les conclusions de ce nouveau rapport d'experts. "Maintenant, il va falloir expliquer à nos enfants que lorsqu'on prend de la drogue et qu'on tue, on n'est pas jugé."

"C'est dur à avaler", lâche de son côté Hervé Philibert, qui est lui aussi un des enfants du couple décédé. "Tout ce qu'on espère, c'est qu'il ne ressorte jamais, pour que ce drame n'arrive pas à d'autres." Fissenou Sacko est actuellement interné en Unité pour malades difficiles de l'hôpital Paul-Guiraud de Villejuif.

Un procès pour déterminer les manquements qui ont conduit au drame

Si la perspective d'un procès aux Assises est quasi nulle, un débat d'expert peut toujours avoir lieu devant la chambre de l'instruction. C'est elle qui tranchera en dernier ressort sur l'irresponsabilité pénale du tueur.

Mais la famille Philibert dit vouloir continuer le combat. "Le procès à venir, ce sera celui des responsabilités", explique leur avocat Alain Fort. "Il faut comprendre pourquoi un individu violent a été débarqué d'un train mais laissé dans la nature."

Le soir du 25 décembre, Fissenou Sacko avait été débarqué d'un train en gare de Valence-TGV après avoir agressé des passagers. Il n'avait pas été interpellé mais conduit aux urgences psychiatriques de Valence, d'où il s'était échappé pour se rendre à Chabeuil. Le point de départ de son périple meurtrier.