Quadruple meurtre dans la Drôme et le Vaucluse : une information judiciaire est ouverte

Le parquet de Valence a ouvert ce vendredi une information judiciaire après les quatre meurtres de dimanche et lundi dans la Drôme et le Vaucluse. Leur auteur a été hospitalisé d'office.

Le parquet de Valence a ouvert ce vendredi matin une information judiciaire, et deux experts psychiatres ont été désignés pour examiner le jeune homme de 23 ans, auteur de l'équipée qui a fait quatre morts, dimanche et lundi, dans la Drôme et le Vaucluse.

Cette information judiciaire a été ouverte pour plusieurs chefs. "Meurtre sur personne vulnérable", pour l'octogénaire poignardée à Chabeuil dans la Drôme. "Meurtres aggravés pour permettre la commission d'un vol", pour un couple tué tout près de là, à Montvendre. Leur voiture avait été volée dimanche soir. "Meurtre", puisque la femme de 65 ans frappée à coups de pierres, lundi matin à Orange, est morte des suites de ses blessures jeudi et "tentative de meurtre", pour le commerçant poignardé à plusieurs reprises au même endroit devant un centre commercial.

Plusieurs autres faits sont concernés, "plusieurs faits de violences volontaires" et de "dégradations de véhicules" par jets de pierre au cours de la cavale meurtrière.

Le jeune homme interpellé lundi matin à la gare TGV d'Avignon a été interné en hôpital psychiatrique. Deux experts psychiatres ont été désignés pour déterminer sa responsabilité pénale, on ne connaîtra pas leurs conclusions avant plusieurs mois.

Les obsèques des trois Drômois tués dimanche ont eu lieu ce vendredi en l'église de Chabeuil, rassemblant plus d’un millier de personnes.