Quand chiner revient à supporter l'association APF France Handicap du Puy-de-Dôme

Se faire plaisir à bas prix tout en soutenant l'APF France Handicap. C'est le concept de la Boutique Solidaire 63, un magasin de bonnes occas' géré par la délégation clermontoise de l'association.

Covid-19 oblige, ses portes sont aujourd'hui closent, mais pas de quoi freiner la bienveillance des salariés et bénévoles d'APF Puy-de-Dôme. Deux chapiteaux, quelques tréteaux de bois et autres portants à roulette... Les ventes se font désormais sur le parking de l’association située au 1 rue Gustave Courbet, proche du quartier de la Gauthière à Clermont-Ferrand.

Et ce, malgré la pluie et le vent. "Aujourd'hui le temps, c'est le summum, mais ça ne me décourage pas : je suis à fond et j'essaie de faire rentrer des sous coûte que coûte", explique Marcel Gary, référent associatif APF, pendu au chapiteau afin d'éviter qu'il ne s'envole.

Les membres de l'association tiennent l'un des chapiteaux à bout de bras afin de permettre aux visiteurs de continuer leur shopping. © Radio France - © Romane Brisard

Au moins deux mercredis par mois, place à la "Vente matinale" de vêtements. Jeans, pulls et t-shirts à un euro, manteaux et vestes à deux. Une fois par mois, c'est au tour de la "Journée Brocante" de s'épandre devant les locaux de l'association.

Assiettes et verres à 20 centimes, livres à 50 ou encore jouets à deux euros maximum... Les biens sont nombreux grâce à la générosité des citoyens, s'enthousiasme Marcel Gary : "On fonctionne avec des dons, et ils ont été très nombreux pendant le confinement. Maintenant, c'est l'heure d'écouler le stock à bas prix !".

Ainsi, l'objectif de l'association est double : habiller, équiper les plus précaires afin de financer des activités aux 140 adhérents de l'association.

Une initiative qui ravie Ayette, venue faire son shopping ce jour-là : "Je suis allée faire les soldes, mais c'est encore trop cher pour moi car je suis mère de cinq enfants... Ici, je trouve des jeans à un euro, de la marque Zara en plus ! En magasin, on paye ça 20 à 30 euros... Et puis, je suis aussi handicapée, et de l'argent, on en a jamais assez. Cette action, ça aide tout le monde : les personnes financièrement limitées et les personnes en situation de handicap".

Les dernières brocante et vente de vêtements en date ont permis à l'association de récolter 790 euros. Une somme réinvestie dans des sorties ou des activités destinées à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. "On les emmène au cinéma, au bowling, en randonnée, au festival du court-métrage... Ça aide à payer les entrées, mais aussi à financer le carburant par exemple", détaille Véronique Joly, bénévole.

"Et puis, on a aussi pas mal d'ateliers créatifs", précise Liliane Garand, Assistante territoriale de l'association. "Par exemple, lors des feux en Australie, on a fabriqué des poches pour bébés kangourous brûlés".

Cependant, une participation financière est demandée aux adhérents pour chacune de ces animations, comme le prévoit la politique de l'association. "C'est une question de citoyenneté, qui fait partie du projet APF : _ces petites cotisations, ça dirige les personnes en situation de handicap vers leur autonomie_", explique Vivian Robert, lui aussi Assistant territorial de la délégation.

Les activités proposées par APF France Handicap respirent toutes la solidarité et l'entraide, comme en témoigne cette confection collective de poches destinées au kangourous d'Australie. - © APF France Handicap

Des actions que tout un chacun peut soutenir via la participation aux ventes de l'association. Prochain rendez-vous : la "Journée Brocante" du jeudi 11 février - de 9h30 à 15h - et la "Vente matinale" du mercredi 24 février - entre 9h30 et 12h.

Pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, la Boutique Solidaire 63 propose également de chiner sur le web via son compte Vinted (une plateforme de revente de vêtements).