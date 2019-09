Quand des gendarmes bretons tombent par hasard sur 10 plants de cannabis

Dix pieds de cannabis, haut de plus de deux mètres. Les gendarmes des Côtes-d'Armor ont fait une belle saisie, au début du mois. Ils sont tombés sur ces plantations un peu par hasard.

Ploubazlanec, France

Ils n'étaient pas venus pour ça... Les gendarmes des Côtes-d'Armor s'amusent eux même de cette découverte qu'ils qualifient de "stupéfiante" (sic) sur leur page Facebook.

"Une serre qui les intrigue"

Les militaires détaillent cette saisie assez inattendue, qui a eu lieu le mardi 3 septembre, à Ploubazlanec : "Deux gendarmes de la brigade de Paimpol se rendent chez une personne pour la convoquer dans le cadre d'une affaire judiciaire. C’est alors qu’ils aperçoivent sur la propriété une serre qui les intrigue."

Les plans de cannabis qui se trouvaient dans la serre ont été arrachés. - Gendarmerie 22 / DR

Une bonne intuition

Ils poursuivent : "Ces derniers ont en effet eu du flair et y découvrent non pas des tomates mais 10 pieds de cannabis de plus de 2 mètres de haut. L'individu est alors placé en garde à vue puis convoqué devant la justice ultérieurement".