Des mères de famille de Corbeil-Essonnes se mobilisent pour défendre un commissaire de police

De mémoire d'habitants, c'est sans nul doute une première. Des mères de famille du quartier des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, qui se mobilisent pour faire revenir un commissaire de police. Elles ont lancé une pétition pour demander son retour. Depuis lundi, les membres de ce collectif des "Gilets roses" sillonnent le quartier pour recueillir un maximum de signatures.

"On avait vu en lui une lueur d'espoir"

Selon elles, ce commissaire n'intervient plus suite à des excuses qu'il a présentées début septembre. Le quartier faisait alors face à cinq nuits d'émeutes. La publication d'une vidéo montrant un policier viser avec du gaz lacrymogène une mère de famille, alors qu'elle tentait de rejoindre son fils qui était en cours d'interpellation, avait mis le feu aux poudres. Pour tenter de calmer les esprits, une réunion publique avait été organisée avec les habitants. C'est à ce moment-là que ce commissaire avait présenté des excuses.

"C'est injuste. Il n'a rien fait de mal. S'excuser, ce n'est pas trahir, déplore Fatimata Sy à la tête des "Gilets roses" On avait vu en lui une lueur d'espoir, un interlocuteur à la police. Aujourd'hui, on n'en a pas, il y a un mur total." Selon elle, ce commissaire avait réussi à créer un lien de confiance avec les mères du collectif. "On voulait travailler avec lui", précise Fatimata Sy.

Les membres de ce collectif des "Gilets roses" investissent la rue tous les jours pour recueillir un maximum de signatures © Radio France - Théo Caubel

Des excuses qui ont du mal à passer auprès des policiers

Elle a également le sentiment que la direction de la police a tenté de freiner un début de dialogue avec les habitants. Pour Guillaume Roux, secrétaire départemental Unité SGP Police 91, le problème est autre. Selon lui, les excuses du commissaire sont mal passées auprès des policiers. "On sait toute la difficulté que c'est d'intervenir sur une interpellation. Alors ces excuses sont difficilement acceptées par mes collègues sur le terrain. Ils se sentent abandonnés. On pouvait dire peut-être que le geste était regrettable. Mais c'est plus une question de propos maladroitement utilisés que la volonté de la police de rompre le dialogue social."

Les "Gilets Roses" se disent déterminées. Elles ont prévu de poursuivre leurs actions jusqu'au retour de ce commissaire. Elles vont parcourir les autres quartiers de Corbeil-Essonnes dans les prochains jours pour obtenir un maximum de signatures et faire revenir ce policier.