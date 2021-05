Quand deux dealers s'en prennent à leur revendeur, la prison n'est pas loin

Deux vendeurs de drogue ont été condamnés lundi 3 mai à de lourdes peines de prison par le tribunal correctionnel de Coutances : 4 ans de prison dont un avec sursis pour le premier, 1 an dont six mois avec sursis pour le second. Ils étaient poursuivis pour avoir violemment agressé un revendeur qui leur devait de l'argent à Avranches.

Des coups de clé à molette

Les faits se sont déroulés à deux reprises, les 28 et 30 avril prochain. En difficulté financière, un Avranchinais a la mauvaise idée d'imaginer sortir de sa situation délicate en se mettant à vendre de la drogue au pied de son immeuble. Pour cela, il s'est adressé à des fournisseurs. Seulement, il se retrouve vite dans l'incapacité d'honorer ses dettes. Les fournisseurs ne font pas dans les sentiments et décident donc de punir le mauvais payeur : coups de poings, coups de pieds mais aussi de clé à molette, menaces de mort. La victime est sérieusement blessée au point qu'elle se voit prescrire 45 jours d'interruption de travail.

L'enquête des gendarmes de la brigade des recherches et de la brigade territoriale d'Avranches permet très rapidement d'identifier les auteurs. Ils sont interpellés le 1er mai dans le cadre d'un dispositif de recherches piloté par la compagnie qui avait engagé le PSIG. Présentés en comparution immédiate lundi 3 mai devant le tribunal de Coutances, les deux co-auteurs ont donc été sanctionnés de peines de prison fermes.