"Quand elle boit, elle sort une lame" : une femme condamnée en Dordogne pour un coup de couteau sur son ami

De l’alcool, des couteaux et des pulsions violentes. C’est une femme au profil inquiétant qui a été condamnée ce jeudi 4 août à une lourde peine par le tribunal judiciaire de Bergerac. Trois ans de prison ferme, pour cette Mauritanienne de 42 ans, en situation irrégulière et multirécidiviste. Samedi dernier, elle a attaqué son compagnon avec un couteau. Et ce n’est pas du tout la première fois qu’elle est condamnée pour de tels faits.

C’est une voisine qui appelle la police, ce soir-là. Du deuxième étage de son appartement en centre-ville de Bergerac, elle a entendu une femme crier : “Tu vas voir… je vais te planter”. Elle entend aussi la voix d'un homme qui la supplie d’arrêter. Au plancher d’en dessous, la quadragénaire est en train de menacer, avec un couteau, le jeune homme qui l’héberge depuis quelques jours. Quand la police arrive, l'homme est entaillé au bras gauche. Il affirme que c’est déjà la quatrième fois qu’elle l’attaque avec une lame.

Déjà condamnée pour un coup de couteau mortel

Chaque fois, c’est quand elle a bu. Une bouteille de mousseux, et un whisky, pour ce soir-là. La petite femme le reconnaît, la tête haute à la barre : "Je peux être impulsive". Le procureur hausse les sourcils. Pour lui, la prévenue a un "vrai problème d'alcool, et un problème avec les couteaux". "Quand elle boit, elle sort un couteau !" La quadragénaire a 25 condamnations à son casier judiciaire. La plus lourde date de 2015. Cette fois, elle est jugée devant la cour d’assises et est condamnée à neuf ans de prison pour avoir donné un coup de couteau à un homme, lors d’une soirée trop arrosée. La victime avait eu l'artère fémorale touchée, il en était mort. La prévenue était sortie de prison il y a quelques mois seulement.

Sur les bancs du tribunal, sa dernière victime a encore les traces des points de suture sur le bras. Il ne réclame pas de dommages et intérêt, il est juste venu déposer une valise, avec les affaires de sa désormais ex-compagne. Pour la prison. Le tribunal a condamné la quadragénaire à 30 mois de prison ferme, et révoqué son sursis de 6 mois qui datait d'une précédente condamnation. Elle est partie directement en détention.