Quand l'ADN retrouvé sur un faux brassard de Police conduit à une affaire de grand banditisme

Elles sont soupçonnées d'avoir enlevé et séquestré un homme d'affaires à Beaumont-en-Auge le 17 décembre 2018 . Sept personnes ont été interpellées et mises en examen le 11 février dernier en région parisienne. D'autres interpellations ont eu lieu à Avignon dans cette affaire de grand banditisme.

Beaumont-en-Auge, France

Une affaire de grand banditisme a été démantelée en partie grâce aux gendarmes de la section de recherches de Caen. Un automobiliste avait été enlevé à Beaumont-en-Auge (Calvados) le 17 décembre 2018 avant d'être séquestré dans un immeuble de Noisy-le-Sec (Seine Saint Denis) puis libéré par ses agresseurs, le soir même, en région parisienne. Grâce aux investigations menées dans les toutes premières heures par les gendarmes du Calvados , sept personnes ont été arrêtées le 11 février dernier. Elles sont soupçonnées d'appartenir à un vaste réseau de trafiquants de drogue dont une partie opérait dans le sud de la France.

Kidnappé par des faux policiers

On en sait désormais beaucoup plus sur cette affaire restée mystérieuse au lendemain du 17 décembre dernier. Jour où un homme d'affaires de 45 ans est kidnappé par de faux policiers dans sa voiture à Beaumont en Auge. il est 9h30 du matin lorsque des témoins assistent, médusés, à la scène. Ils alertent aussitôt les gendarmes. On retrouve la trace de la victime le soir même à Paris , après que l'homme ait été libéré par ses ravisseurs en échange du versement d'un million d'euros. Entre temps, il a été séquestré et molesté.

L'un des ravisseurs présumés assassiné

Les investigations minutieuses des gendarmes de la SR de Caen, de Deauville et de la police scientique caennaise, menées dès les premières heures, vont permettre de découvrir, sur un des faux brassards de policier retrouvé sur place, l'ADN d'un individu connu des services de police. Cet homme, qui aurait participé à l'enlèvement de Beaumont-en-Auge, sera assassiné le lendemain soir, le 18 décembre, dans un bar à Avignon. Probablement victime d'un règlement de compte. Mais l'enquête peut démarrer sur des bases solides.

La Normandie, Paris et Avignon

Le travail de la quarantaine de gendarmes du Calvados, associé à celui de la section de recherches de Paris , du SRPJ de Montpellier et de l'office national de lutte contre le crime organisé (OCLCO) vient de déboucher il y a quelques jours sur une vague d'interpellations. Sept personnes ont été arrêtées en région parisienne. Elles ont été mises en examen pour "enlèvement et séquestration en bande organisée". Quinze autres ont été interpellées à Avignon pour "association de malfaiteurs avec trafic de stupéfiants". Des individus tous dangereux . Six assassinats, non résolus, auraient été perpétrés depuis près de deux ans dans cette vaste affaire de "gros bonnets" de la drogue.