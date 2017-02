Quand la brigade nautique de Bordeaux est contrainte de patrouiller... à pied

La brigade nautique de Bordeaux, créée pour prévenir les noyades dans la Garonne au moment de la série dramatique de l'hiver 2012/2013, est contrainte de rester à quai et de patrouiller à pied depuis dix jours. En cause : une avarie de moteur. Et pas de budget débloqué pour le réparer.

C'est une situation "ubuesque" reconnaissent les syndicats de policiers qui restent le bec dans l'eau après dix jours sans bateau pour la brigade nautique et ses neuf policiers, sans certitude que la panne de moteur sera réparée et sans certitude non plus sur l'avenir de ce service créé à l'hiver 2012/2013 après la dramatique série de noyades de jeunes gens de retour de soirées dans la Garonne à Bordeaux.

7000 euros pour garantir l'avenir de la "nautique" ?

Les patrouilles se font donc depuis les quais et à pied depuis 10 jours. Et "le Cordouan" la vedette de la brigade nautique, ne serait pas prête apparemment de voguer à nouveau, faute de réparations. La note annoncée pour la remettre à flot, est salée : 7000 euros (pour un bateau qui en coûte 6000). Et pour l'instant, la direction départementale de sécurité publique n'a pas signé le chèque.

Un deuxième bateau également en rade

Les syndicats en viennent à se demander si l'avenir même de la "nautique", qui surveille 14 kilomètres de berges entre Bègles et Lormont, n'est pas remise en cause dans un contexte de restrictions budgétaires. Selon les syndicats, c'est juste une question de volonté, pour la police de Bordeaux mais aussi pour la préfecture de la Gironde qui avait souhaité expressément sa création. Son utilité est-elle remise en cause? Les priorités ont-elles changées ? Les syndicats tiennent juste à rappeler qu'elle intervient 200 fois par an sur le fleuve et pas seulement pour des hommes qui tombent à l'eau.

La situation est d'autant plus ubuesque concluent les syndicats que la deuxième embarcation du service, un zodiac, est régulièrement en rade depuis sa livraison en 2013.