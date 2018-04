Gelos, France

C'est l'angoisse de la fin de l'hiver, quand la facture de gaz et d'électricité arrive dans la boîte aux lettres, avec parfois des rattrapages à régler. Philippe Lescurat, un habitant de Gelos (Pyrénées-Atlantiques) a fait un bond en découvrant sa facture de mai 2017. Engie, son fournisseur de gaz, lui réclame 2 956 euros, sur une petite ligne, avec pour seul intitulé "ajustement exceptionnel de consommation".

Des courriers et des appels au service clients

C'est le seul motif écrit. Depuis un an, ce Béarnais se bat pour obtenir des explications sur l'origine de cette somme à régler rapidement: il a écrit 10 courriers et pris plusieurs contacts par téléphone avec le service client. Il n'obtient pour seule explication en septembre 2017, que ces quelques mots : "après analyse, le compteur a enregistré une consommation trop faible en 2013 et 2014", l'appareil aurait été changé et on a réévalué sa consommation. Il y eu une forme de rattrapage, qui coûte très cher donc.

Pour Philippe Lescurat, c'est complètement incompréhensible.

Sauf que le client n'était pas au courant de ces ajustements, qu'il ne comprend toujours pas, lui qui a toujours réglé ses factures à temps. Comme chaque camp, le client et le fournisseur, est resté bloqué sur ses positions, le robinet a été coupé lors du weekend de Pâques 2018, mais il est prévu de le rétablir ce vendredi, annonce Engie. Cet habitant a fait appel à son avocat, Maître Olivier Rouvière pour réparer le préjudice subi.

Le fournisseur va étudier son cas précisément

De son côté, le fournisseur Engie, reconnait qu'il y a eu un long délai de traitement en 2015, mais que la somme demandée est bien réelle. Le compteur n'a pas pu être relevé pendant quelques temps, parce qu'il était bloqué. En revanche, le montant sera réévalué en fonction des dernières analyses des techniciens d'Engie.