Quand la justice est rendue à 4h du matin : des magistrats bordelais en colère contre les audiences nocturnes

Quelques jours après la mobilisation du monde de la justice, des magistrats et avocats bordelais disent leur mécontentement face aux audiences nocturnes, ces procès qui se terminent tard le soir ou en pleine nuit, voire parfois même au petit matin.

Une audience terminée à "4 heures du matin, c'est un record tristement historique"

Vice-président du tribunal judiciaire de Bordeaux, David Meleuc, raconte avoir "eu l'occasion de présider l'été dernier deux audiences qui ont fini après minuit, à 01h50 du matin pour la première et 04h00 du matin pour la seconde, avec onze affaires jugées ce jour-là. Ce qui semble apparemment être un record historique, tristement historique". Pour le magistrat du siège qui examine les dossiers à partir de 9h avant de siéger à 14h, cet engorgement de procès représente donc parfois des journées de 19 heures, "des conditions de travail qui ne sont pas tolérables".

"Une justice qui est rendue aussi tard, ça n'a plus de sens pour personne"

Ces audiences nocturnes sont "un vrai problème pour tout le monde", affirme Marie-Noëlle Courtiau-Duterrier, vice-procureure à Bordeaux et secrétaire de l'Union syndicale des magistrats, le principal syndicat de la magistrature. "Les justiciables sont en droit d'attendre d'être jugés dans des conditions acceptables à des heures qui soient admissibles. Or, quand on commence l'audience à 13h30 ou 14h et qu'on attend depuis 14 heures pour être jugé à 4h du matin par des magistrats qui sont harassés, c'est totalement inadmissible."

"Il serait temps que le droit du travail s'applique enfin pour nous"

"L'embolie" des comparutions immédiates jusque tard le soir est "l'illustration, s'il en fallait une de plus, du cruel manque de moyens de l'institution judiciaire", estime Nathalie Noël, avocate et présidente de l’Institut de défense pénale du barreau de Bordeaux (IDP).

"Il faut plus de magistrats, plus de greffiers, plus de temps aux avocats pour plaider"

A Bordeaux, "on est 85 magistrats au siège et 30 au parquet, il faudrait doubler ces effectifs pour être dans la moyenne européenne, résume Marie-Noëlle Courtiau-Duterrier. Il faut plus de magistrats, de greffiers, des locaux adaptés, des outils informatiques dignes de ce nom."

"L'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas avait déjà parlé de la clochardisation de la justice mais là c'est encore pire"

Les audiences tardives entraînent de "vraies difficultés pour les avocats, les greffiers et surtout les victimes qui arrivent souvent au tribunal à 14h et qui doivent parfois attendre jusqu'au soir pour que justice soit rendue", poursuit le juge David Meleuc.

Les justiciables ont "le ventre qui crie famine"

Parmi ces justiciables, Sonia est venue accompagner sa nièce, victime de violences, au procès de son agresseur présumé, un jeune homme qui comparaît libre. Après cinq heures d'attente, leur tour n'est toujours venu car les dossiers prioritaires sont les affaires dans lesquelles les prévenus sont détenus.

"C'est fatigant et pas facile pour nous les adultes, alors imaginez pour la gamine, son ventre crie famine, et le mien aussi !"

Le prévenu en général souffre aussi de ces audiences nocturnes. "Il arrive parfois en cellule dès le matin, il est épuisé, acculé", décrit l'avocate Bénédicte Impérial, future présidente de l'IDP de Bordeaux.

Quelques jours avant la mobilisation au sein de la justice mercredi 15 décembre, les deux principaux syndicats de magistrats, l'USM et le syndicat de la magistrature, ont demandé au garde des Sceaux de prendre une circulaire fixant à 21h l'horaire maximum de fin des audiences.

"Nous aussi, avocats, témoigne Bénédicte, Impérial, nous sommes fatigués, et à 22h il faut qu'on essaye de réveiller la juridiction qui est elle-même épuisée. Une justice qui est rendue à 22h, 23h et plus tard, ça n'a plus de sens pour personne".