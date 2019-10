Quand le champion du monde Florian Thauvin apporte son soutien aux jeunes footballeurs d'Ingré agressés après un match

Florian Thauvin, l'attaquant de l'Olympique de Marseille et de l'Equipe de France, a réagi sur Twitter à l'article de France Bleu Orléans consacré à l'agression dont ont été victimes de jeunes footballeurs d'Ingré, ce week-end, lors d'un match à Bourges-Moulon. Il leur apporte son soutien.

Ingré, France

Ingré, c'est le club formateur de Florian Thauvin. L'attaquant de l'Olympique de Marseille y était même revenu en 2018, pour partager avec les joueurs et les bénévoles son titre de champion du monde remporté avec les Bleus.

Et c'est ce qu'il rappelle dans un Tweet en réaction à l'article de France Bleu Orléans relatant cette agression contre de jeunes footballeurs d'Ingré, ce dimanche à la fin d'un match de coupe Gambardella, sur le terrain de Bourges-Moulon.

Ce tweet, qui a déjà recueilli plus de 6 500 "j'aime" et qui a été retweeté plus de 1 600 fois, a aussi retenu l'attention d'un autre joueur de l'Equipe de France, l'attaquant du PSG Killian Mbappé. Qui applaudit des deux mains à ce soutien apporté à ces jeunes joueurs de football.

Bien sûr France Bleu Orléans a répondu à la demande de Florian Thauvin, les coordonnées de l’entraîneur des U18 d'Ingré lui seront communiquées en privé. Il nous a précisé "vous pourrez leur dire qu'ils ont tout mon soutien" mais nous a expliqué qu'il ne donnait pas d'interview en ce moment. Florian Thauvin n'a pas joué depuis le début de la saison avec l'OM, il est blessé.