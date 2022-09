"On a eu le droit de l'approcher" : quand le futur roi Charles III venait en Dordogne étudier la Préhistoire

Le patron de l'hôtel-restaurant des Glycines, Pascal Lombard garde précieusement la vieille coupure de journal en noir et blanc chez lui, sous plastique. Nous sommes en 1967, un photographe de Jour de France immortalise le jeune prince Charles, 19 ans, devant la porte de l'auberge, un grand sourire aux lèvres et un paquet cadeau entre les mains : "Il sort de l'hôtel, escorté par la gendarmerie et les serveurs, juste devant la porte". L'actuel patron de l'établissement n'était pas là à l'époque, mais il raconte volontiers l'histoire : "Le prince Charles est venu en Dordogne, avec son professeur pour étudier la préhistoire. Il est venu avec sa suite et il a dormi deux jours ici".

Le prince Charles étudiant en virée en France avec son professeur

Le jeune prince vient alors d'intégrer la prestigieuse université de Cambridge en Angleterre. Il a choisi l'archéologie et l'anthropologie. Son précepteur et professeur, Daniel Glyn, choisit de l'emmener en France pour lui montrer l'art paléolithique. "La patronne de l'époque des Glycines était très amie avec ce professeur, qui connaissait la famille royale", se souvient Michel Salon, 77 ans.

La page de "Jour de France" précieusement gardée par Pascal Lombard. - Hôtel des Glycines

Enfant des Eyzies, Michel Salon a été serveur et chef de rang à l'hôtel, qui accueille à l'époque la jet-set, de Dalida à Yves Montand. "Quand le prince Charles est arrivé, il a fallu que tous les autres clients quittent l'hôtel. Et il y avait deux gendarmes dans l'encadrement de la porte de la chambre, quand les femmes de chambre faisaient le ménage. C'était la famille royale, quand même ! Mais tout le monde l'a dit, il était très gentil, très simple".

La chambre du prince, "pèlerinage" des touristes britanniques

Le maire des Eyzies depuis 27 ans, Philippe Lagarde, a aussi le souvenir de la visite du Prince Charles : "J'avais neuf ou dix ans. On nous a dit : 'Il y a le prince Charles qui arrive'. Il était avec une petite délégation, il n'y avait pas le service d'ordre qu'il y aurait aujourd'hui. Et pour monter au musée de la Préhistoire, l'ancien musée, il y avait un petit chemin en escalier jusqu'au château, et on a eu le droit de l'approcher. Je m'en souviens comme si c'était hier", raconte l'élu. Philippe Lagarde a même décidé ce weekend qu'il allait écrire au nouveau roi d'Angleterre, pour l'inviter à revenir aux Eyzies pour visiter le musée et les sites préhistoriques.

Au cours de son séjour, le futur roi Charles III a aussi visité la grotte de Font-de-Gaume aux Eyzies où, à l'époque, il y a encore des fouilles, avant de repartir plus au nord, vers le Maine-et-Loire pour visiter l'abbaye de Fontevraud qui renferme les tombes des Plantagenêt, puis en Bretagne pour voir les monolithes de Carnac. Mais l'histoire de son passage est restée. "Encore aujourd'hui, on a beaucoup de Britanniques qui nous demandent la chambre 8, la chambre du prince Charles. C'est un pèlerinage", assure Pascal Lombard. La chambre a été refaite depuis, mais on a toujours la meilleure vue sur le jardin.