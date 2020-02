Quand les gendarmes de Dordogne racontent sur facebook un cambriolage à la mode Saint-Valentin

24000 Périgueux, France

Sur sa page facebook, ce jeudi, la gendarmerie de la Dordogne a décidé de raconter un cambriolage style Saint-Valentin, pour être raccord avec le calendrier. L'histoire est intitulée " cambriolage en couple". Les gendarmes utilisent une prose digne d'un roman d'amour pour expliquer qu'il y a deux jours, en début de soirée à Thiviers " un cupidon"a décidé d'emmener sa belle cambrioler un garage.

Et l'auteur d'ajouter "quelle plus belle preuve d'amour et de romantisme que d'offrir six jantes de voiture à sa Moitié". Le reste de l'histoire est à découvrir sur la page facebook de la gendarmerie de la Dordogne. Un peu de poésie dans ce monde de brutes, ça ne fait pas de mal ...