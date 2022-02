Quand les gendarmes sensibilisent les élus aux violences intrafamiliales

Afin de mieux venir en aider aux victimes et aider à enrayer le fléau des violences intrafamiliales, les élus de plusieurs villes de l'agglo toulousaine participent à des session de formation auprès des gendarmes.

Les élus de plusieurs villes de l'agglo toulousaine avaient rendez-vous ce mercredi chez les gendarmes à la caserne Courrège pour une session de sensibilisation à la lutte contre les violences intra-familiales. Afin d'appuyer les élus dans la protection des victimes,le groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne vient de mettre en place une action de sensibilisation dédéiée, nommée "Gend'Hestia". Une première en France.

Pour cette première session, une vingtaine de communes étaient représentées : Aucamville, Villeneuve-Tolosane, Flourens, Pibrac, Bruguières, Lespinasse, Quint Fonsegrives, Cugnaux, l'Union Montrabé, Gagnac-sur-Garonne, Castelginest, Aussonne, l'Union, Aigrefeuille, Saint-Orens, Saint-Jean, Mondonville, Launaguet, Beauzelle.

Savoir détecter les victimes

Violences conjugales, enfants battus, victimes d'abus sexuels. Le fléau est national. Et les élus souvent démunis.

A Villeneuve-Tolosane les violences intrafamiliales sont malheureusement choses courantes et pour le maire Romain Vaillant il est primordial de savoir les détecter : "une session comme celle-ci nous permet de davantage identifier les victimes, une femme battue peut se présenter à un service pour une autre raison, de façon détournée et l'idée est d'analyser les signes avant-coureurs." Le maire de Villeneuve-Tolosane déplore d'avoir sur sa commune des cas quotidiens de violence intra-familiale :

Encore hier une jeune fille s'est présentée comme une victime de son beau-père alors qu'elle participait à des animations de la ville - Romain Vaillant

Partage d'expériences entre élus

L'adjoint au maire de Cugnaux enregistre chaque année 70 cas de violences intra-familiales sur sa commune d'à peine 20 000 habitants et il avait grand besoin de partager son vécu avec les autres élus. Patrick Jeanbon est encore marqué par une affaire récente, une femme battue à qui il a dû trouver un hôtel en urgence. La session de formation lui a permis d'envisager avec le maire de Villeneuve-Tolosane une convention commune pour de nouveaux lieux d'hébergement d'urgence :

Etre violent envers une femme c'est abominable. Quand on est appelé à 23h pour une personne à mettre en sécurité, on n'est pas préparé, l'affectif joue - Patrick Jeanbon

L'adjoint au maire de Cugnaux, Patrick Jeanbon. © Radio France - Pascale Danyel

Mieux accompagner les victimes

La formation était aussi ouverte aux employés des CCAS (centres communaux d'action sociale). Cécile Boussuge travaille au CCAS d'Aucamville, elle est en contact chaque semaine avec des femmes victimes de violences conjugales et sort très satisfaite de cette session : "j'ai demandé comment prendre en charge une femme qui refuse de déposer plainte mais qui a besoin d'être mise en sécurité pour un hébergement, j'ai appris des choses". Cette conseillère en économie sociale et familiale dit que la réalité est "_qu'on n'a pas forcément de logements disponibles mais qu'une prise de conscience s'opère pour mieux prendre en charge ces femme_s". A l'avenir elle explique qu'elle sera plus à même d'accompagner les victimes, en respectant leur choix notamment quand elles ne sont pas encore prête à porter plainte.

Rappel des numéros de téléphone mis en place pour les victimes : le 3919, le 17, et sur les réseaux sociaux #NERIENLAISSER PASSER