Quand les jeunes des quartiers s'improvisent policiers à Angoulême

Le "Raid Aventure" faisait étape ce mercredi dans le quartier de la Grande Garenne à Angoulême. Destinée à rapprocher la police et la population, cette rencontre est organisée autour d'ateliers spécifiques, dans la bonne humeur. Pour l'occasion, des enfants se sont déguisés en policiers chargés du maintien de l'ordre, avec plastron de sécurité, casque, et tonfa, ce bâton de défense surnommé abusivement "matraque". Les policiers ont aussi encadré les activités sportives : de la boxe sur un ring, du football, du rugby, de l'escalade, et un mini-circuit pour des petites motos.

Reportage au Raid Aventure Copier