"Quand on consomme de la cocaïne, on ne conduit pas" préconise une addictologue d'Avignon

Après l' accident de Pierre Palmade en région parisienne, les spécialistes expliquent qu'en Vaucluse aussi beaucoup de gens prennent la route après avoir consommé de la cocaïne. L'humoriste conduisait sa voiture sous l’emprise de la cocaïne avant d'entrer en collision avec une autre voiture. Plusieurs personnes dont Pierre Palmade sont sérieusement blessées. Un bébé est décédé.

ⓘ Publicité

En Vaucluse en 2022, 29% des suspensions de permis étaient causées par l'usage de stupéfiants.

La cocaïne gagne toutes les catégories sociales en Vaucluse

La directrice du centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Vaucluse explique que la cocaïne concerne toutes les catégories de population, pas seulement le milieu du spectacle et des stars. Stéphanie Vassas ajoute que les personnes n'ont pas conscience que la voiture devient une arme dangereuse lorsqu'elles conduisent sous cocaïne : "Cette substance augmente le temps de réaction, le sens du discernement est altéré. S'y ajoute la mauvaise sensation d'euphorie. Quand on consomme de la cocaïne, on ne conduit pas pour ne pas se mettre en danger et protéger les autres. Les gens ne se sentent pas dépendants donc ils ont du mal à entrer en soins. Les consommateurs ont la sensation que rien ne va arriver. C'est de l'illusion."

L'addictologue d'Avignon ajoute que "la consommation de la cocaïne gagne toutes les catégories sociales*, il n'y a pas que les gens riches ou célèbres**.* Même des personnes en précarité cherchent cette sensation de non-fatigue induite par la cocaïne. La consommation devient courante dans les métiers à stress ou à amplitudes horaires à rallonge comme la restauration et l'hôtellerie."