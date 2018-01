34310 Poilhes, France

Un braquage, pour quelques dizaines d'euros seulement ! L'épicière de Poilhes près de Béziers (Hérault) a été victime d'un braquage mercredi en fin d'après-midi.

Un individu cagoulé, et vraisemblablement armé (d'un vrai ou d'un faux pistolet) a menacé la commerçante et lui a réclamé le contenu de la caisse, estimé entre 100 et 150 euros seulement.

"Il a dit "la caisse, la caisse, dépêche-toi, la caisse"

L'épicière victime de ce braquage qui tient à garder l'anonymat témoigne sur France Bleu Hérault. Elle plaint plus son agresseur qu'elle ne le condamne. "C'était quelqu'un de manifestement jeune, je n'ai pas pu le voir car il avait une cagoule, il s'est lancé vers moi avec quelque chose au bout du poing, est-ce-que c'était factice ou pas, je n'en sais rien. Puis il a dit "la caisse, la caisse, la caisse, dépêche toi, la caisse". Braquer quelqu'un comme ça, il risque énormément pour pas grand chose. Si'il a été incité par des copains en se disant qu'il risquait pas grand chose car elle est toute seule et qu'elle a un certain age, il ne prend pas la bone voie, il risque très gros pour pas grand chose, 100 ou 150 euros, il ne faut pas qu'il se glorifie d'avoir fait ça parce qu'il part sur une mauvaise pente"

Le braqueur a pris la fuite et il est activement recherché par les gendarmes depuis. Un braquage tout ce qu'il y a de plus banal, mais qui interpelle. Car cela se passe dans un village tranquille, de 500 habitants environ, apparemment en proie à une série de vols ou de tentatives de vols en ce moment.

"Quand on sort de là, c'est un peu le trou noir"

"En ce moment il y a une bande qui doit tourner sur le secteur. Y a eu une tentative à la Poste et un restaurant aussi. ce sont sans doute des petits jeunes qui se disent que c'est calme et qu'ils peuvent y aller. J'espère que mes caméras vont donner des informations parce que quand on sort de là dedans, c'est un peu le trou noir. Je ne me souviens pas de grand chose finalement. " raconte l'épicière encore sous le choc.