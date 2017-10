Quand Twitter aide un SDF lillois à sortir de la rue

Il y a une semaine une lilloise relayait sur son compte Twitter la photo et le numéro de téléphone d'un SDF lillois : et un incroyable élan de générosité s'est engagé. Aujourd'hui Alexandre croule sous les propositions d'aide, de logement et même d'emploi.

Voilà une belle histoire qui pourrait s'intituler "Ce que les réseaux sociaux peuvent avoir de meilleur". Twitter en l'occurrence est en train de permettre à Alexandre, un SDF lillois de 40 ans, de sortir de la rue. Alexandre est sans abri depuis le mois de juillet, il dort dans sa voiture après avoir perdu son travail suite à un licenciement économique, puis son appartement. Dégringolade tristement banale.

Il y a une semaine alors qu'il fait la manche dans le quartier de Wazemmes, Alexandre est abordé par une femme qui lui propose de publier sa photo et son numéro sur son compte Twitter. Alexandre dit oui et raconte la suite "En quelques heures j'ai été assailli de coups de fil, de partout en France et même d'Algérie. Des propositions de logement, d'embauches. Des gens qui voulaient m'inviter à manger. C'est incroyable, je pensais pas qu'il y avait autant de générosité sur les réseaux sociaux. Alors que paradoxalement dans la rue on ne nous regarde pas, on évite notre regard"

Aujourd'hui Alexandre est sur le point de retrouver un logement, ou en tout cas une chambre d'hôtel et bientôt un travail. Il s'excuse de ne pas pouvoir répondre à toutes les propositions et aimerait faire passer deux messages. "J'ai conscience d'avoir eu beaucoup de chance, il faut penser à tous les autres qui restent dans la rue. Il faut les aider. Et puis j'aimerais beaucoup retrouver cette dame qui a publié l'annonce pour la remercier"

Si vous aussi vous souhaitez aider Alexandre, voici ses coordonnées : 06 05 54 65 04