Quand un habitant de Châtellerault retrouve son cambrioleur dans un magasin de vente-cash

Châtellerault, France

Samedi 10 août, un cambrioleur s'introduit dans une maison de Châtellerault (Vienne) et il repart avec une console de jeux, un appareil photo et d'autres objets multimédia. La victime prévient aussitôt la police et par instinct, se rend quand même au magasin Cash Express de la ville. Un bon réflexe, puisqu'au moment où il arrive un individu est en train de revendre sa console au commerçant.

Une interpellation mouvementée

La victime rappelle la police, mais le cambrioleur présumé, accompagné de sa copine, ne se laisse pas faire. Il se rebelle et donne des coups aux policiers pour empêcher son interpellation. Une fois au commissariat, il tente une nouvelle fois de s'échapper. Les fonctionnaires sont obligés d'utiliser le taser pour le maîtriser.

Le couple souffrant de la gale, il a fallu lancer le protocole médical pour éviter toute contamination au commissariat. Le cambrioleur présumé, âgé de 25 ans, a été incarcéré et sera jugé ce mercredi 14 août en comparution immédiate. Sa compagne, elle, a fait l'objet d'une convocation de justice. Le cambrioleur présumé devra répondre de "vol par effraction", de "recel", "rébellion" et "violences légères".