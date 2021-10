Quand une jeune femme en garde à vue croise l'homme qu'elle a agressé

Surprise, mercredi 13 octobre au commissariat de Saintes : une jeune femme placée en garde à vue pour détention et trafic de stupéfiants croise par hasard un homme qui la reconnaît formellement. Elle a participé à son agression, quelques jours plus tôt.

Quand une jeune femme placée en garde à vue croise par hasard un homme qu'elle avait agressé ! C'était mercredi matin 13 octobre, dans les locaux du commissariat de Saintes. Arrêtée la veille pour consommation et revente de stupéfiants, la jeune femme croise dans un bureau un homme venu récupérer ses papiers volés et retrouvés dans la rue. Et c'est là qu'il reconnaît formellement la jeune femme qui l'a agressé avec un complice quelques jours plus tôt.

C'était le 6 octobre : l'homme venait de retirer de l'argent à un distributeur automatique, quand la jeune femme l'a abordée pour lui proposer un verre. Mais quelques instants plus tard un complice débarque en vociférant. La victime est frappée, tombe à terre. Et le duo repart avec sa sacoche et son argent.

La jeune femme a été relâchée dans l'attente de son procès. Son complice est activement recherché.