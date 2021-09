Quarante-huit personnes évacuées de l'hôpital de Ham après une fuite de gaz

L'incident a été localisé sur l'une des conduites de l'établissement. Des patients et des soignants ont été évacués et aiguillés vers une autre aile du bâtiment pour être mis à l'abri.

C'est une intervention peu commune qui a eu lieu ce mercredi à l'hôpital de Ham, dans l'est de la Somme. Quarante-huit patients et soignants ont dû être évacués après une fuite de gaz sur la conduite principale de l'établissement en fin de matinée. Ils ont été déplacés dans une autre aile du bâtiment pour être mis en sécurité. Dix-sept pompiers et des équipes de GRDF, le gestionnaire du réseau de gaz, ont été mobilisés.

Plus de chauffage, ni d'eau chaude

La fuite est localisée, mais les pompiers suspectaient en fin d'après-midi qu'une poche de gaz se soit logée sous la chaussée au niveau du parking. Le SDIS de la Somme recherchait une entreprise de terrassement capable de percer le bitume tout en sécurisant les lieux.

L'alimentation en gaz était toujours coupée mercredi vers 18h30 : il n'y avait donc plus d'eau chaude, ni de possibilité de chauffage dans les locaux de l'hôpital.