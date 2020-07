Quatre hommes arrêtés pour le vol avec violence d'une sacoche contenant 6.000 euros

Le 11 juillet, deux hommes de 22 ans et 19 ans, en provenance de la Haute-Loire étaient à Béziers (Hérault) pour acheter 200 cartouches de cigarettes. Ils avaient contacté le prétendu vendeur via le réseau social Snapchat. Rendez-vous fixé au centre commercial du Polygone. Sur place, un individu les attend, il les invite à le suivre en voiture jusqu'au camion contenant la marchandise.

Dans une impasse située à proximité du centre pénitentiaire de Béziers, les deux acheteurs affirment avoir été violemment agressés par plusieurs individus cagoulés, armés de bombes lacrymogènes et de pistolets qui leur ont dérobé une sacoche contenant 6.000 euros, après avoir été mis à genoux, menacés avec les armes, frappés à plusieurs reprises et gazés.

Le RAID mobilisé pour les interpellations

L'exploitation notamment de nombreuses vidéosurveillances et des éléments de téléphonie ont permis d'identifier quatre suspects âgés de 19 à 23 ans interpellés les 14 et 15 juillet à Béziers et dans deux autres petites communes du département, à l’aide du RAID 34 et d’un chien dressé pour chercher des armes.

Les perquisitions ont permis de retrouver chez l'un d’eux notamment 2.020 euros, la sacoche volée. En gardes à vue, deux des suspects ont reconnu leur participation. Ils seront jugés le 18 août au tribunal correctionnel de Béziers . En attendant, ils ont été placés en détention provisoire.