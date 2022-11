"Quatennens prends tes cliques et ta claque" : des collages sur la permanence de la députée LFI de la Dordogne

Il y a un collage de soutien clair à la députée de la 1ere circonscription de la Dordogne, Pascale Martin, "Liberté, égalité, IVG" car l'élue France Insoumise défend ce jeudi une proposition de loi pour inscrire dans la constitution le droit à l'IVG. Il y a un autre collage "Quatennens, prends tes cliques et ta claque" qui remet en cause Adrien Quatennens, un collègue de Pascale Martin car il fait partie lui aussi de la France Insoumise, mis en cause pour de nouvelles accusations de violences psychologiques et physiques sur son ex-femme.

Au début de cette affaire, la députée périgourdine a dénoncé le 19 septembre dernier des réactions "insuffisantes et inacceptables" de la part de son parti La France Insoumise car Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien à son collègue. A l'époque, Pascale Martin ne jugeait pas qu'Adrien Quatennens devait démissionner.