Quatorze migrants découverts dans un camion frigorifique sur une aire d'autoroute dans le Loiret

Beaugency, France

La préfecture du Loiret confirme ce mercredi cette information de nos confrères de France 3 Centre Val-de-Loire : quatorze migrants ont été découverts, enfermés dans un camion frigorifique, lundi 6 janvier sur l'aire d'autoroute de Messas, près de Beaugency (Loiret).

Les autorités précisent qu'il n'y a pas de victimes. Une source à la gendarmerie précise qu'il n'y avait que des hommes, "pas de femmes, pas de bébés ou d'enfants". "Ces personnes d'origine étrangère étaient coincées dans une remorque d'un camion frigorifique. Nous avons été appelés lundi dans l'après-midi, ainsi que les pompiers".

On en sait pas plus, à ce stade, sur l'état de santé de ces quatorze migrants, sur leur parcours, leurs pays d'origine, leur situation. Selon France 3 Centre Val-de-Loire, certains étaient en "insuffisance respiratoire" et le camion, qui venait d'Espagne, circulait dans le sens Paris-province. Les migrants, qui ne supportaient plus leurs conditions d'embarquement, se seraient alors mis à faire du bruit, alertant ainsi des chauffeurs routiers à proximité.