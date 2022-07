Quatre adolescents blessés dans un accident de la route à Châtillon-sur-Colmont

Ce mardi après-midi, les pompiers ont été appelés pour un accident de la circulation sur la route départementale 5 à Châtillon-sur-Colmont, une commune du Nord-Mayenne. En direction de Brecé, pour des raisons encore inexpliquées, une voiture a quitté la chaussée et a terminé au fossé. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés par le SDIS 53. A bord du véhicule, il y avait 5 personnes. L'automobiliste, âgé de 24 ans, et quatre adolescents, âgés de 14 à 17 ans, ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital de Mayenne. Le temps des opérations de secours, la RD 5 a été coupée à la circulation.