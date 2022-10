Quatre adolescents seront jugés dans l'Oise après l'agression d'un camarade handicapé

Quatre adolescents de 15 ans seront jugés pour des violences aggravées, après l'agression d'un camarade handicapé à Saint-Maximin, près de Creil,annonce le parquet de Senlis dans un communiqué. Ces quatre mineurs ont été présentés devant le juge vendredi, après avoir été placés en garde à vue jeudi. L'agression s'était produite lundi 3 octobre ; elle avait été filmée, largement diffusée sur les réseaux sociaux et avait provoqué une très vive émotion.

Interdiction d'entrer en contact avec la victime

Les quatre adolescents sont scolarisés dans le même établissement que la victime ; tous ont été présentés à un juge des enfants, à Beauvais et Senlis. Deux d'entre eux, qui résident sur le ressort de Beauvais, ont été placés "sous mesure éducative judiciaire provisoire", avec "obligation de couvre-feu" et "interdiction de contact avec la victime", a précisé Loïc Abrial, le procureur de Senlis. Les deux autres mineurs, qui résident sur le ressort de Senlis, ont été placés sous contrôle judiciaire, avec également une "interdiction de contact avec la victime" et "l'interdiction de paraître à Saint-Maximin". L'audience sur leur culpabilité aura lieu début janvier 2023.