Quatre alligators du Mississipi saisis par les douanes du Perthus à la frontière espagnole

Les douaniers du Perthus ont fait une folle découverte ce mardi lors d'un contrôle à la barrière de péage du Boulou. Ils ont trouvé quatre alligators vivants (et en bonne santé) à bord d'un fourgon. Les passagers de la camionnette, deux Allemands, ont été conduits à la gendarmerie de Pollestres.

Ils vivent d'habitude en Floride ou en Lousiane, aux États-Unis. Quatre alligators du Mississipi ont pourtant été retrouvés à plus de 7.500 km de chez eux, à la frontière espagnole ce mardi 7 juin par des douaniers du Perthus, qui venaient en renfort à des CRS sur un contrôle à la barrière de péage du Boulou (Pyrénées-Orientales). Les animaux étaient transportés à l'arrière d'un fourgon.

L'Office français de la biodiversité s'est rendu sur les lieux. L'un de ses experts a confirmé qu'il s'agissait bien d'une espèce protégée par la convention de Washington. Le transport et la détention de ces alligators sont donc encadrés et réglementés.

Les alligators sont sains et saufs

Sans justificatif, le conducteur et son passager, tous deux Allemands, ont été arrêtés et conduits à la gendarmerie de Pollestres. Les alligators, sains et saufs, ont eux été transférés à la Ferme aux crocodiles située à Pierrelatte dans la Drôme.

Selon le communiqué du ministère de l'Économie, de la finance et de la relance, les douanes ont "procédé à 371 constatations relatives à la protection des espèces menacés".